Sortir dans l'Orne : mercredi 10 juin

L'assocaition Arts Terre Native, l'ATN, organise son 5ème Festival Eco Errance, pour la 2ème fois sur le site de Radon. Rendez-vous vendredi et samedi à Radon. Le programme est sur Arts Terre Native



Tout ce week-end, ce sont les 2 jours de Ticheville organisés par le Comité des Fêtes. Au programme: vide-grenier, spectacle, élection de Miss Ticheville, soirée dansante, exposition, randonnées vélo et pédestre. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Ticheville pour profiter de toutes ces animations.



Dimanche, le Club Kiwanis organise un vétathlon sur la voie verte Flers-Domfront dans le but de subventionner, pour l'ESAT de Flers, l'achat de tricycles pour des adultes ayant un handicap mental et/ou physique. Des parcours de 8 à 19 km seront proposés. Cyclistes, coureurs ou marcheurs, tout le monde peut participer. C'est 6€ par participant et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.