20 ans requis contre un couple d'infirmiers accusés d'avoir empoisonné leurs parents

L'histoire remonte à 2005. Lucien Toutain, père de l'infirmière psychiatrique, est hospitalisé. Les médecins découvrent une concentration médicamenteuse suspecte dans son sang et alertent la police. Les enquêteurs découvrent progressivement que l'état de Lucien Toutain s'aggrave à chaque passage de sa fille et de son mari, âgés de 68 et 69 ans.

L'affaire retombe peu à peu. Mais en 2008, à la mort du vieux monsieur, un juge d'instruction reprend le dossier, fait exhumer le corps de la femme du décédé, morte en 2004, et découvre la même concentration médicamenteuse observée en 2005 chez son mari. La thèse d'un double empoisonnement prend corps.

Depuis lundi 17 novembre, le couple est sur le banc des accusés à la cour d'assises de Seine-Maritime. Le parquet vient de requérir 20 ans d'emprisonnement. Les avocats des accusés plaident eux la relaxe.

Reste une question en suspens : quel serait le mobile de cet empoisonnement ?

