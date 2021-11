Paris (AFP). Foot/Affaires: évaluer les dégâts une fois la tempête passée

Le football français va maintenant évaluer les dégâts après le passage de la tempête judiciaire, avec une affaire de matches présumés truqués sans doute plus dommageable à moyen terme que le volet des transferts suspects à l'OM. . Le foot dans la gueule des "Crocos" Six personnes ont été mises en examen jeudi soir pour corruption active ou passive dans une affaire de matches présumés truqués. Parmi eux, deux présidents de clubs: Jean-François Fortin (Caen, L1) et Jean-Marc Conrad (Nîmes, L2), désormais frappés d'une interdiction d'exercer. Cette affaire --les dirigeants du Nîmes Olympique sont soupçonnés d'avoir arrangé ou tenté d'arranger des matches de L2 la saison passée pour éviter une relégation-- est dévastatrice en termes d'image. Le foot est passé en une semaine des pages des quotidiens sportifs à celles des romans noirs. En enquêtant sur un autre dossier, le cercle de jeux parisien Cadet, la justice a déroulé le fil des activités de Serge Kasparian, actionnaire principal des "Crocodiles" nîmois. Ce dernier a reconnu la teneur d'écoutes téléphoniques publiées par le Canard enchaîné et qui sont édifiantes. Par exemple celles autour de Caen-Nîmes le 13 mai (match en retard de la 28e journée de L2). Le résultat (1-1) avait fait les affaires des deux clubs, Caen montant ensuite en L1 tandis que Nîmes assurait son maintien en L2. Extraits. Question de Fortin: "Toi c'est un point aussi (qu'il te faut ?)." Réponse de Conrad: "Ouais, il nous faut un point, voilà." Et Fortin de poursuivre: "Ben, si on n'est pas trop cons, hein ?" Pour parachever le tableau, le Canard précise qu'après cette rencontre le président de Nîmes a "fait déposer à la porte du vestiaire caennais 24 cartons de 12 bouteilles de vin". "Si les faits sont avérés, il faudra prendre des sanctions exemplaires pour dissuader ce type de dérapages", a déclaré à l'AFP le ministre des sports Patrick Kanner. La Ligue de foot professionnel (LFP), craignant qu'un "poison mortel" ne se distille, selon les mots de son président Frédéric Thiriez, a quant à elle calé ses pas sur ceux de la justice. Sa commission de discipline a décidé de se saisir du dossier. C'est une bombe à retardement sur le plan sportif, puisque dans l'éventail des sanctions, les plus lourdes vont pour les clubs jusqu'à la "rétrogradation en division inférieure", ou encore à "l?exclusion ou refus d'engagement dans une compétition". "L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'application", précise le règlement disciplinaire de la FFF, dont dépend la LFP. . Secousse à l'OM, mais pas de séisme Contrairement à l'affaire de Nîmes, les gardes à vue dans le cadre de transferts présumés frauduleux des dirigeants actuel (Vincent Labrune) et passés (Pape Diouf, Jean-Claude Dassier) de Marseille n'ont pas débouché sur des mises en examen. La remise en liberté de la quinzaine de gardés à vue ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite judiciaire. Mais se dessine déjà la mise en cause de certains agents troubles dont le foot a du mal à se débarrasser. L?enquête, selon les sources proches du dossier, souligne ainsi une certaine "porosité entre des agents de joueurs respectables et des agents qui le sont moins". Cette profession et ces multiples intermédiaires pourraient être prochainement la cible des investigations du juge Christophe Perruaux. Ce dernier "s'intéresse à des transferts sur lesquels il y a des doutes sur la réalité du prix payé ou des facturations", avance une source. Pour la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), l'ombre des rétro-commissions plane notamment sur le transfert de l'attaquant André-Pierre Gignac, de Toulouse à Marseille en août 2010 pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros. "L'enquête financière se poursuit" et s'oriente notamment "sur de possibles faits d'extorsions" et sur "des individus proches du Milieu" régional, confie une source. Là aussi, le mal est fait en termes d'image. "Ce qui inquiète à juste raison les juges de Marseille, c'est qu'ils pensent que des mafieux ont infiltré le milieu des agents et qu'il s'y passe des choses anormales. Et ça, c'est probable en effet. Un certain nombre de noms qui circulent feraient mieux d'être ailleurs. Donc il faut assainir ce milieu", a ainsi lâché Dassier sur I-télé après avoir été remis en liberté.

