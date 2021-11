En ces période de crise, l'événement est suffisament rare pour être signalé !

L'entreprise LTI (La Tolerie Industrielle) s'est implantée à L'Aigle en 1975. Elle travaille dans le domaine de la ventilation et de l'accoustique et compte 48 salariés. Elle emménage dans de nouveaux locaux, plus vastes, sur 4000m² avec bureaux d'étude, salle d'essai et atelier de production. Elle devrait crééer une dizaine de nouveaux emplois, sous 3 ans. Plusieurs ont déjà été crés.

Pierre-Antoine Rouer, son PDG:

A L'Aigle, l'inauguration de la nouvelle usine "LTI". Impossible de lire le son.

LTI fait un chiffre d'affaire de 20 millions d'euros, dont 13% à l'export. L'entreprise fait partie du groupe F2A, équipementier spécialisé dans la conception et la fabrication de composants aéroliques destinés aux professionnels du génie climatique, implanté à L'Aigle, à Lyon, et en Tunisie.