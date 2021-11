Vienne (AFP). Accès de tension dans la négociation nucléaire avec l'Iran à Vienne

A trois jours de la date limite, la discussion d'un accord nucléaire historique avec l'Iran s'est brusquement tendue jeudi à Vienne, la Russie mettant déjà en garde contre une occasion manquée. "Dans la situation actuelle, s'il n'y a pas un nouvel élan, un accord sera très difficile à obtenir", a déploré le négociateur russe Sergueï Riabkov, cité par l'agence de presse Ria Novosti. Les grandes puissances du "5+1" (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et l'Allemagne) soupçonnent l'Iran de chercher à se doter en secret de l'arme atomique, ce que la République islamique a toujours démenti. L'accord négocié entre les deux camps garantirait le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, en échange d'une levée des sanctions contre ce pays. Après douze ans de controverses et de menaces de guerre, suivis de longs mois de discussions acharnées, les parties négocient depuis mardi, pour la dernière fois, dans la capitale autrichienne. Elles se sont donné jusqu'au lundi 24 novembre pour aboutir. Mais selon M. Riabkov, "les discussions se mènent dans un climat de forte tension". - Les Occidentaux "haussent le ton" - "Le temps passe", a-t-il témoigné, "et des rencontres dans tous les formats se poursuivent sans arrêt. Peut-être que pour résoudre les problèmes qui se présentent au fur et à mesure des discussions, il faut que les délégations reçoivent des consignes supplémentaires et prennent en compte le climat." Alors que la délégation iranienne observe un silence absolu, le président du Parlement, Ali Larijani, a également fait part d'une certaine irritation à Téhéran. "Nous coopérons en permanence (mais) ils haussent le ton", a-t-il déclaré jeudi matin. "Nous espérons que l'autre partie aura un comportement rationnel dans les négociations et n'empruntera pas la mauvaise voie par erreur",a-t-il ajouté. C'est dans ce contexte assombri que le chef de la diplomatie américaine John Kerry est arrivé en fin de journée à Vienne. Dès sa descente d'avion, son entourage a annoncé qu'il rencontrerait dans la soirée Mohammad Javad Zarif, son homologue iranien. - Obama sous surveillance - Selon Sergueï Riabkov, "l'accord est suspendu à la volonté et à la capacité des Etats-Unis à lever les sanctions." Mais l'administration Obama, sous surveillance des opposants républicains du président américain au Congrès, insiste pour sa part sur les efforts que doit accomplir l'Iran. "Il reste des points de divergence importants. Nous espérons qu'ils pourront être réduits et cela dépendra très largement de l'attitude de l'Iran", a également souligné jeudi le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius, qui a annoncé son arrivée à Vienne vendredi. Un accord redonnerait du souffle à l'économie iranienne, en particulier grâce à la levée de l'embargo occidental sur le pétrole iranien. Il ouvrirait aussi la voie à une normalisation des relations entre l'Iran et l'Occident, rendant possible des coopérations, notamment dans les crises en Irak et en Syrie. Ce serait "le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre l'Iran et la communauté internationale", a souligné avec emphase jeudi soir Federica Mogherini, la nouvelle responsable de la diplomatie européenne.

