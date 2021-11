La CCI de Caen dans l'impasse budgétaire

Sur le plan comptable les mois à venir promettent d’être sombres, alors que le gouvernement français annonce des ponctions dans la trésorerie des CCI et baisser les dotations issues des recettes des taxes additionnelles aux cotisations foncières et sur la valeur ajoutée des entreprises. Ainsi, entre 2014 et 2017, la CCI percevra 37% de recettes fiscales en moins et aura à débourser d’ici au 15 mars, 1,9 million d’euros au titre d’un prélèvement de l’Etat sur le fond de roulement. “Cette somme est d’autant plus ubuesque qu’on nous avait annoncé 336 119 € en septembre, puis 615 633 € en octobre, avant de nous demander donc désormais près de deux millions d’euros”, s’inquiète Michel Collin, président de la CCI Caen Normandie.



Investissements gelés

Ces annonces ne sont pas sans menacer le fonctionnement de cette institution qui en plus de son soutien aux entreprises locales dans de nombreux domaines, gère également six ports et l’aéroport de Carpiquet. “Au 15 mars, il nous restera seulement 16 jours de fonds de roulement, ce qui signifie qu’avec notre organisation actuelle nous ne pourrons plus payer nos 244 salariés et autres collaborateurs.”

Les baisses de recettes fiscales et la ponction annoncées pourraient avoir également un fort retentissement sur le développement économique local. La CCI n’est pas sans un être un partenaire financier dans de nombreux projets. Pour faire des économies et pouvoir payer l’Etat, la CCI de Caen pourrait “geler” ses investissements dans trois grands dossiers : 500 000 € pour la construction de la Maison de la recherche et de l’imagination ou encore 1,5 million d’euros pour l’extension de l’Ecole de Management de Normandie. “Si les choses restent en l’état, nous serions également obligés de geler les 700 000 euros qu’il nous reste à verser dans le projet Archade, ce centre européen de recherche et de soins en hadronthérapie.” Michel Collin espère un entretien avec le préfet.