Lille enfonce Caen (5-2)

Avec cette défaite, les Malherbistes s'enfoncent guère plus au classement. Le malaise est ailleurs, car au plus haut niveau, une grande partie de la performance tient à la confiance. Et dans les couloirs du stade d'Ornano à l'issue du match, le moral était au plus bas. Cette nouvelle défaite alimente le doute qui s'est installé depuis quelques semaines dans les rangs des Rouge et Bleu. Avec quatre revers en autant de matchs et quinze buts encaissés, toutes compétitions confondues, le défi de relever la tête s'annonce corser.



Samedi soir contre Lille, les hommes de Franck Dumas ont été pris à la gorge dès le début de la rencontre par un adversaire venu chercher les trois points de la victoire. Fort logiquement, les Nordistes ouvraient le score par Moussa Sow (0-1, 25'), avant de rapidement doubler la mise, toujours par l'ancien Rennais (0-2, 34').

Les Caennais trouvaient alors les ressources nécessaires pour réagir, le bloc équipe s'installant plus haut dans l'aire de jeu. Décalé sur le côté gauche, Benjamin Nivet temporisait intelligemment avant de servir Youssef El Arabi qui dans un trou de souris trouvait le chemin des filets (1-2, 40'). Une juste récompense, car quelques minutes plutôt, l'international marocain avait été fauché en pleine surface de réparation sans que l'arbitre ne songe à siffler.

La mi-temps semblait alors toute proche, quand sur une nouvelle offensive nordiste, les Lillois s'offrait un nouveau but. Eden Hazard lobait alors l'arrière-garde caennaise d'une belle louche pour trouver Gervinho qui tentait le lob sur Alexis Thébaux. Le portier malherbiste renvoyait alors la balle dans les pieds de Moussa Sow encore lui, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets 1-3, 44'). Sur cette action, l'apathie des défenseurs caennais avait de quoi laisser perplexe.

Au retour des vestiaires, Franck Dumas avait décidé de changer son schéma tactique, enlevant un milieu récupérateur pour offrir un pion de plus à son système offensif. Thibaut Moulin entrait alors à la place de Grégory Leca. Mais face à un bloc lillois bien organisé, les Caennais rencontraient les pires difficultés pour trouver la moindre brèche. Seuls les coups d'accélérateur de Youssef El Arabi permettaient d'offrir quelques positions de frappe. Mais à chaque fois, Mickaël Landreau se trouvait sur la trajectoire du ballon.

Malgré la bonne organisation lilloise, les Caennais parvenait tout de même à réduite le score à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Un centre de Yohan Mollo trouvait Kandia Traoré qui d'un crochet effaçait son vis-à-vis avant de fusiller Mickaël Landreau (2-3, 89'). Mais il était trop tard. Sur un ultime contre, Gervinho offrait un quatrième but aux Lillois. Totalement désunis, les Caennais encaissaient même un ultime but sur une frappe de Franck Béria (2-5, 90+3).

Avec cette nouvelle défaite, Malherbe chute à la 17e place, juste devant la zone de relégation.