VERSAILLES (AFP). Nabilla reste en prison

Le suspense aura été de courte durée pour Nabilla: la cour d'appel de Versailles a rejeté jeudi la demande de remise en liberté de la vedette de téléréalité, soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon et placée en détention provisoire depuis le 9 novembre. "Nabilla Benattia reste en prison pour le moment", a déclaré à l'AFP une source judiciaire, sans plus de précisions. Sollicités, ses avocats Me Christian Saint-Palais et Martin Desrues n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter cette décision. Soupçonnée d'avoir porté un coup de couteau au thorax de son petit ami à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), la plantureuse brune de 22 ans, mise en examen pour "tentative de meurtre", est écrouée depuis le 9 novembre dans le quartier pour femmes de la maison d'arrêt de Versailles. Cheveux en désordre, traits tirés, visiblement éprouvée, elle était arrivée jeudi matin, peu avant 09H00, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, réunie à huis clos pour examiner sa demande. La cour s'est rangée à l'avis de la juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention. Ils avaient décidé du placement en détention de la starlette notamment pour éviter qu'elle ne se concerte avec Thomas Vergara. La jeune femme a en effet avancé des versions jugées peu crédibles depuis les faits, évoquant une agression commise par trois inconnus -un scénario démenti par les images de vidéosurveillance- et affirmant ensuite que son petit ami, sous l'emprise de cocaïne, s'était blessé tout seul. La juge d'instruction souhaitait aussi empêcher une éventuelle destruction de preuves. Nabilla aurait, selon son compagnon, "nettoyé le couteau" qui l'a blessé avant de le jeter à quelques mètres de l'hôtel, à l'endroit où les enquêteurs l'ont retrouvé. Des investigations sur l'arme sont actuellement en cours. Les avocats de Nabilla, célèbre pour son "Allô, non mais allô quoi!" devenu culte, espéraient que leur cliente soit placée sous contrôle judiciaire. "L'enquête a évolué, la partie civile (le compagnon de Nabilla, Thomas Vergara, ndlr) a longuement été entendue par la juge d'instruction. Du coup, la détention provisoire n'est plus nécessaire", avaient estimé Me Christian Saint-Palais et Martin Desrues, à l'issue de l'audience. - Un couple 'ancré dans la violence' - L'audition, mardi soir pendant plus de sept heures, de Thomas Vergara pourrait ne pas faciliter la tâche de la défense de la starlette. Le jeune homme de 28 ans a pour la première fois mis en cause directement sa compagne, évoquant une altercation "pour un motif futile" et assurant que c'était bien elle qui avait porté le coup de couteau. "A ce stade, on ne sait pas si ce coup a été porté volontairement ou dans la confusion", a précisé mercredi soir le parquet de Nanterre. L'idylle de Nabilla et de Thomas a toujours été tumultueuse, d'après leur entourage qui évoque un couple "ancré dans la violence". Devant la juge d'instruction, Nabilla s'est posée en victime d'un homme "violent", "sous l'emprise de la drogue", un portrait peu flatteur relayé par certains de ses proches, mais vivement contesté par l'intéressé. Aucun fait de violence sur Nabilla n'est avéré à ce jour. La starlette n'a "jamais porté plainte" contre son compagnon. "Aucun certificat médical, aucune main courante ne prouvent ses allégations", selon le parquet. La justice soupçonne en revanche la jeune femme d'avoir déjà blessé son petit ami avec une arme blanche en août dans les Bouches-du-Rhône. "Elle a raconté qu'il s'était planté tout seul un grand couteau de cuisine dans le dos, une version peu crédible. Plusieurs éléments laissent à penser que c'est bien elle qui l'avait attaqué", d'après le ministère public. L'histoire d'amour ente Nabilla et Thomas Vergara, rencontré en 2013 sur le tournage de l'émission "Les Anges de la téléréalité", a toujours été largement publique, alimentée par les tweets du couple, suivie en temps réel par la presse people, les réseaux sociaux et dans "Allô Nabilla" une émission sur NRJ12 consacrée à la jeune femme.

