Versailles (AFP). Nabilla retrouve la liberté après cinq semaines de détention

Cinq semaines de détention et une libération sous contrôle judiciaire. La vedette de téléréalité Nabilla est sortie jeudi de la maison d'arrêt de Versailles, avec interdiction de rentrer en contact avec son compagnon. La starlette de 22 ans a été libérée avant Noël, comme l'espérait son avocat, Christian Saint-Palais. "Cinq semaines de détention, c'est toujours éprouvant, elle est fatiguée, mais a encore du ressort et de l'énergie", a assuré le conseil à l'AFP. Nabilla reste mise en examen pour tentative de meurtre sur son petit ami, Thomas Vergara, et sera soumise à un contrôle judiciaire dans l'attente d'un éventuel procès qui "ne devrait pas avoir lieu avant mi-2015, voire fin 2015", selon le parquet de Nanterre. La juge d'instruction lui a notifié une série de mesures qu'elle devra respecter: il lui est interdit de sortir du territoire, de porter des armes, et surtout d'entrer en contact avec son compagnon même à travers les réseaux sociaux. Elle devra également s'abstenir d'évoquer l'affaire dans la presse. "Elle désire garder le silence sur cette affaire qu'elle n'évoquera jamais en public ni dans les médias jusqu'à son terme", a assuré Me Christian Saint-Palais, espérant qu'"on lui laisse retrouver un peu de sérénité après lui avoir volé son image en garde à vue et en prison". Le magazine Voici avait publié mi-novembre des photos de la jeune femme dans les locaux de la police. Closer renchérissait deux semaines plus tard en diffusant des clichés d'elle en détention. - 'Se voir en cachette' - "Son entourage s'est battu pour qu'elle sorte, a réagi "Jaja" Soltana, ancien manager de la starlette qui l'a "coachée" pendant un an et demi. Il espère maintenant qu'"elle passe à autre chose", "mais connaissant le lien fusionnel qui l'unit à Thomas, cela m'étonnerait fort qu'ils n'essayent pas de se voir en cachette", a-t-il prédit. "Elle l'aime encore et je doute que la justice arrive vraiment à les séparer", a-t-il insisté. Soupçonnée d'avoir blessé d'un coup de couteau au thorax Thomas Vergara dans une chambre d'hôtel de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), dans la nuit du 6 au 7 novembre, Nabilla Benattia, 22 ans, était écrouée depuis le 9 novembre. Sa libération intervient deux jours après une confrontation de plus de quatre heures entre elle et son petit ami, un rendez-vous judiciaire qui n'a pas beaucoup fait progresser l'enquête. Nabilla campe sur ses positions: elle maintient qu'au cours d'une violente dispute, Thomas Vergara s'est blessé seul avec le couteau. Son compagnon assure que c'est elle qui tenait l'arme et qu'elle lui a porté un coup "dans la confusion" alors qu'il essayait de la maîtriser. Deux versions qui ne collent pas, selon le ministère public. La libération de Nabilla "n'est en aucun cas une consécration judiciaire de la version donnée" par la jeune femme, a estimé l'avocat de Thomas Vergara, Me Thierry Fradet, dans un communiqué. En attendant un éventuel rendez-vous avec la justice, Nabilla "reprendra ses activités publiques", selon son avocat. L'idylle entre Nabilla et Thomas Vergara, rencontré en 2013 sur le tournage de l'émission "Les Anges de la téléréalité", a toujours été tumultueuse d'après leur entourage. La justice soupçonne la jeune femme de l'avoir déjà blessé à l'arme blanche en août dans les Bouches-du-Rhône. La starlette est connu pour ses coups de sang. En mai 2013, elle avait craché au visage d'un agent de la SNCF qui avait porté plainte. Les extravagances télévisuelles de la bimbo médiatique ont fait d'elle le deuxième sujet de recherche sur Google.fr en 2014, juste après l'actrice Julie Gayet mais devant la Coupe du monde de football.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire