Versailles (AFP). Nabilla est sortie de prison après cinq semaines de détention

La vedette de téléréalité Nabilla, mise en examen pour tentative de meurtre sur son compagnon, est sortie jeudi après-midi de la maison d'arrêt pour femmes de Versailles, a-t-on appris auprès du parquet de Nanterre, confirmant une information de BFMTV. La starlette a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un éventuel procès, qui "ne devrait pas avoir lieu avant mi-2015, voire fin 2015", a précisé le parquet à l'AFP. "Il lui est interdit de rentrer en contact avec Thomas Vergara, même à travers les réseaux sociaux, et d'évoquer l'affaire dans les médias", a-t-on ajouté. Soupçonnée d'avoir porté un coup de couteau au thorax de son petit ami, Thomas Vergara, dans une chambre d'hôtel de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), dans la nuit du 6 au 7 novembre, Nabilla Benattia, 22 ans, était écrouée depuis le 9 novembre. "Cinq semaines de détention, c'est toujours éprouvant. Elle est fatiguée, mais a encore du ressort et de l'énergie", a confié à l'AFP son avocat, Me Christian Saint-Palais. "Elle désire garder le silence sur cette affaire, qu'elle n'évoquera jamais en public ni dans les médias jusqu'à son terme", a-t-il ajouté, espérant qu'"on lui laisse retrouver un peu de sérénité après lui avoir volé son image en garde à vue et en prison". Cette libération intervient deux jours après une confrontation de plus de quatre heures entre Nabilla Benattia et son petit ami. Ce rendez-vous judiciaire n'avait pas beaucoup fait avancer l'enquête. La jeune femme de 22 ans campe sur ses positions: elle maintient qu'au cours d'une violente dispute, Thomas Vergara s'est blessé seul avec le couteau. Son petit ami assure que c'est elle qui tenait l'arme et lui a porté un coup "dans la confusion", alors qu'il essayait de la maîtriser. Ces deux versions ne collent pas, selon le parquet de Nanterre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire