Bonne table : une cuisine simple et familiale au Corneille

Ce midi-là, le soleil tape fort sur la baie vitrée du petit restaurant et illumine la pièce. Ici, pas de carte, que des tableaux qui indiquent les plats proposés. Un seul menu est affiché, à 10,50 € comprenant une entrée et un plat ou un plat et un dessert.

Si les entrées sont alléchantes, velouté de courge maison ou rillette du mans, nous optons pour la formule plat et dessert. Burger maison, émincé de dinde au curry ou encore filet de julienne sont proposés, avec accompagnement au choix. Les deux premières options obtiennent nos faveurs. Nous accompagnons le burger de frites (pas maison, dommage) et de salade et l’émincé de dinde avec du riz. Le tout est satisfaisant et très copieux. L’émincé de dinde est particulièrement savoureux et la sauce au curry, très réussie. Une cuisine simple et familiale en somme.



Côté dessert, nous choisissons la tarte aux pêches parmi les nombreux desserts proposés : mousse au chocolat, riz au lait, crème caramel, mœlleux au chocolat... Un petit bémol sur la pâte, qui manque légèrement de croustillant.



Pratique. Le Corneille, 80 rue du Général Giraud à Rouen. Tél. 02 35 70 58 15.