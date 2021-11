Tennis de table : Romain Lorentz, l'espoir caennais

A peine âgé de 21 ans, Romain Lorentz est déjà l’un des piliers de l’équipe du Caen TTC qui disputera son premier match de coupe d’Europe à domicile vendredi 21 novembre (19h30). Basé à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), le 41e joueur dans la hiérarchie du championnat de France, multiplie les “aller-retour entre Caen et Paris. Et là, comme on joue deux fois cette semaine face à Issy-les-Moulineaux mardi et la coupe d’Europe vendredi, je reste à Caen cette semaine.”

Malgré son jeune âge, Romain Lorentz possède un palmarès conséquent et a déjà connu l’honneur de l’équipe de France en junior : “j’ai remporté une médaille de bronze aux championnats du monde juniors, un titre de Champion d’Europe par équipe en 2011”, développe-t-il.

Pour le futur, Romain est ambitieux, même si une sélection pour les Jeux olympiques de Rio est encore un peu fortuite : “2016 ce n’est que dans deux ans j’ai encore des progrès à faire. Par contre viser une sélection aux JO de 2020 à Tokyo est un objectif”.

En attendant les Jeux olympiques, le quotidien de Romain reste le championnat avec le Caen TTC un championnat “avec le maintien” dans le viseur.