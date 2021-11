Paris (AFP). Clap de fin pour les prix littéraires avec l'Interallié

L'Interallié, décerné jeudi, met le point final à la saison des prix littéraires, un millésime 2014 marqué par l'éviction des podiums de plusieurs livres phares de la rentrée, parmi lesquels celui d'Eric Reinhardt, qui pourrait encore être couronné à la mi-journée. Ce roman, "L'amour et les forêts" (Gallimard), éliminé de l'ultime liste du Goncourt, est l'un des quatre finalistes de l'Interallié, traditionnelle "voiture balai" de ce marathon littéraire lancé fin octobre. Aux côtés d'Eric Reinhardt, sont en lice Simonetta Greggio avec "Les nouveaux monstres" (Stock), Serge Joncour avec "L'Ecrivain national" (Flammarion) et Mathias Menegoz avec un premier roman, "Karpathia" (P.O.L). Après avoir fait la Une de la presse dès fin août, l'un des poids lourds de la rentrée, l'homérique "Le Royaume" d'Emmanuel Carrère (P.O.L), a ainsi été écarté de la première sélection du Goncourt, puis par tous les autres jurys. Cela n'a pas empêché le titre de figurer parmi les meilleures ventes de romans. Très remarqués aussi par la critique, "Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive" (Grasset) de Christophe Donner et "Autour du monde" de Laurent Mauvignier (Minuit) n'ont récolté aucun laurier. Oublié des autres sélections, "Le Météorologue" d'Olivier Rolin (Seuil/Paulsen) a été sauvé par le prix du Style, qui lui a été attribué lundi. L'Algérien Kamel Daoud, chroniqueur avait été longtemps donné favori du Goncourt avec son premier roman, "Meursault, contre-enquête", miroir tendu à "l'Arabe" anonyme tué par Meursault dans le célèbre roman d'Albert Camus "L'Etranger" (1942). Il est reparti bredouille. Et c'est Lydie Salvayre, avec "Pas pleurer" (Seuil) qui a été la lauréate surprise du plus convoité des prix littéraires français. Autre favori du Goncourt, "Charlotte" de David Foenkinos (Gallimard), roman bouleversant qui retrace la vie d'une jeune artiste juive surdouée assassinée à Auschwitz, a en revanche décroché le Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. Plébiscités par la critique et les lecteurs, de grands écrivains d'Outre-Atlantique, comme l'Américain James Salter, avec "Et rien d'autre" (L'Olivier) ou la Canadienne Margaret Atwood, avec "MaddAddam" (Robert Laffont), en lice pour le Médicis étranger, ont été éliminés. En revanche, il faut saluer le choix du jury Médicis qui a donné son premier grand prix littéraire à Antoine Volodine pour "Terminus radieux" (Seuil) et celui du Femina qui a attribué son prix au poétique "Bain de lune" de la romancière haïtienne Yanick Lahens (Sabine Wespieser). - Quatre romans à départager - Jeudi, le jury, jusqu'ici uniquement masculin de l'Interallié --qui compte désormais une romancière, Nelly Alard, lauréate en 2013-- devra départager trois hommes et une femme. Simonetta Greggio évoque dans "Les nouveaux monstres" les 35 dernières années de l'Italie avec la fin de la dolce vita, l'implosion de la Démocratie chrétienne et du parti communiste et la montée en puissance du berlusconisme sur fond de mafia, d'argent sale et d'affaires troubles du Vatican. Dans son premier roman, "Karpathia", Mathias Menegoz emporte le lecteur dans les Balkans du XIXe siècle gorgés de haines ancestrales, au fil d'une ensorcelante fresque historique à la Dumas de 700 pages. Scientifique de formation, l'auteur, né en 1968, est le fils de Margaret Menegoz, directrice des films du Losange qui ont notamment produit "Amour" de Haneke. Avec "L'écrivain national", Serge Joncour livre un roman d'atmosphère sur la rencontre improbable et explosive entre un auteur en résidence et les habitants d'une petite ville de province. L'irruption de cet étranger dans une communauté apparemment sans histoires fait réapparaître de sombres secrets enfouis. Enfin "L'Amour et les forêts" est le magnifique portrait d'une femme, Bénédicte Ombredanne, idéaliste et éprise de liberté mais fracassée par le harcèlement pervers de son mari. Il s'agit du sixième roman d'Eric Reinhardt, dont les deux derniers livres, "Cendrillon", en 2007, et "Le système Victoria", en 2011, ont rencontré un grand succès.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire