Nice (AFP). F1: Jules Bianchi est sorti du coma artificiel et a été transféré à Nice

Le pilote de F1 français Jules Bianchi, victime d'un grave accident le 5 octobre au Grand Prix du Japon, est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été placé et a été transféré en France, au CHU de Nice, a annoncé sa famille mercredi dans un communiqué. "Jules est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été placé peu après l'accident, mais il est toujours inconscient. Il respire sans assistance et ses signes vitaux sont stables, mais son état est toujours considéré comme +critique+", écrivent les parents de Bianchi dans le communiqué, précisant qu'il était arrivé "il y a peu de temps" au CHU de Nice. "Son traitement entre désormais dans une nouvelle phase, consacrée à l'amélioration de ses fonctions cérébrales", poursuit le texte. "Même si sa situation reste sérieuse, il a été établi que l'état de Jules était suffisamment stable pour qu'il soit rapatrié en France, son pays. Nous sommes soulagés de confirmer que Jules a été transféré par avion la nuit dernière depuis l'hôpital de Yokkaichi (Japon) au CHU de Nice, où il est arrivé il y a peu de temps", précisent les parents du pilote, âgé de 25 ans. "Jules se trouve dans l'unité de soins intensifs des professeurs Raucoules et Ichai, où ses soins seront également supervisés par le professeur Paquis, chef du service de neurochirurgie", ajoutent-ils, en se félicitant du fait que "la prochaine phase du traitement de Jules puisse se poursuivre près de chez lui, où il peut être entouré et soutenu par sa famille et ses amis". Bianchi a été victime d'un grave accident le 5 octobre au Grand Prix du Japon, sur le circuit de Suzuka, où sa voiture a violemment percuté un engin de levage utilisé pour dégager la Sauber d'Adrian Sutil, lui-même victime d'un accident un peu plus tôt. Cet accident lui a valu un traumatisme cérébral grave (une "lésion axonale diffuse", LAD), et il est depuis dans un état critique.

