Beauvais (AFP). Valls annonce une baisse des cambriolages et des braquages en France

Les cambriolages, les vols à main armée ainsi que les violences crapuleuses ont reculé en France au cours des douze mois écoulés, a annoncé mercredi à Beauvais Manuel Valls. Les cambriolages de résidences principales ont diminué de 4,3% en un an, une première depuis six ans, a fait valoir le Premier ministre lors d'un déplacement avec son successeur à l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, tandis que les vols à main armée ont reculé de 14,8% et que les violences crapuleuses (agressions dans le but de voler) ont diminué de 9.4%, toujours sur un an. En revanche, les violences non crapuleuses ont augmenté de 3,3%, a reconnu M. Valls lors d'une conférence de presse.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire