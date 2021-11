Beauvais (AFP). Valls annonce une baisse du nombre de cambriolages et de braquages en France

Les cambriolages, les vols à main armée ainsi que les violences crapuleuses ont reculé en France au cours des douze mois écoulés, a annoncé mercredi à Beauvais Manuel Valls, qui y a vu "la preuve qu'il n'y a pas de fatalité en matière de délinquance". Les cambriolages de résidences principales ont diminué de 4,3% en un an, une première depuis six ans, a fait valoir le Premier ministre lors d'un déplacement avec son successeur à l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les vols à main armée ont eux reculé de 14,8% et les violences crapuleuses (agressions dans le but de voler) ont diminué de 9,4%, toujours sur un an. En revanche, les violences non crapuleuses ont augmenté de 3,3%, a reconnu M. Valls lors d'une conférence de presse. "Je ne connais que trop bien le procès qui a longtemps été fait par certains à la gauche en matière de sécurité. On la disait angélique, laxiste, incapable de se saisir de cette question. Les faits ont apporté un démenti cinglant à ceux qui pourraient penser cela", a déclaré le chef du gouvernement. "Quand on a les idées claires, on obtient des résultats", a-t-il lancé. Manuel Valls effectuait un bilan du plan de lutte contre les cambriolages et les braquages, un an après son lancement. Le Premier ministre avait mis en place ce plan lorsqu'il était place Beauvau. Dans le détail, le chef de gouvernement s'est réjoui des "résultats particulièrement encourageants" pour les vols à main armée. "Au niveau national, leur nombre a diminué de plus de 14,8% au cours des douze derniers mois", 2013 ayant déjà été "l?année la plus basse de la décennie, avec 5.200 faits contre plus de 7.000 en 2009". Concernant les cambriolages, "pour la première fois en six ans, nous avons connu, au cours des 12 derniers mois, une baisse du nombre de cambriolages dans notre pays". Pour les résidences principales (la plus grosse catégorie), après une hausse de 51% des faits entre 2008 et 2013 (jusqu'à 229.000 faits l'an dernier), la baisse a été sur un an de 4,3%, soit "très concrètement 10.000 résidences cambriolées en moins", s'est-il félicité. Pour les locaux commerciaux et industriels la baisse est de 0,6% à 63.381 cas. En revanche, pour les résidences secondaires, le nombre de cambriolages a augmenté de 7% à 17.550 cas. Le Premier ministre effectuait mercredi un déplacement à Beauvais et dans l'Oise, au cours duquel il a présidé à l'inauguration d'un nouveau commissariat et rencontré des commerçants pour évoquer la question des braquages et des vols.

