C'est la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes

“Nous organisons des événements tout au long de la semaine”, précise Violaine Herpin, agent de développement social. Des expositions seront notamment organisées dans différentes structures municipales autour de la promotion de l’égalité. “Une à la maison du citoyen, la deuxième dans le hall de la piscine et une troisième au centre socioculturel Prévost”.

Autre temps fort, la présentation et la lecture du livre jeunesse Les secrets d’Elfi et Simo mardi 25 novembre, entièrement rédigé par des assistantes maternelles de la ville. “Il est rare d’avoir des projets d’habitants de cette envergure, et il est important de valoriser ces actions citoyennes”, souligne Violaine Herpin.

Nouveauté notable, une initiation au self-défense, prévue le 18 et le 21 novembre et animée par deux clubs d’arts martiaux stéphanais. Des initiatives qui rassemblent chaque année plus de 200 personnes.