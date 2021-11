Jérusalem (AFP). Jérusalem: attentat dans une synagogue, un cap franchi dans les violences

Deux Palestiniens ont tué mardi quatre Israéliens dans une synagogue de Jérusalem dans l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs années dans la Ville sainte, faisant redouter que le conflit israélo-palestinien ne prenne une dangereuse dimension confessionnelle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a aussitôt averti qu'il répondrait avec "une main de fer", ordonnant la démolition des maisons des assaillants, deux cousins de Jérusalem-Est qui ont attaqué, armés de hachoirs et d'un pistolet, des fidèles juifs au moment de la prière du matin. M. Netanyahu et plusieurs de ses ministres ont violemment pris à parti le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a sans tarder condamné l'attentat, lui faisant porter une responsabilité "directe" dans cette attaque, la première contre un lieu de culte juif à Jérusalem et la plus meurtrière depuis 2008. Elle s'est produite peu avant 7H00 (05H00 GMT) dans une synagogue du quartier de Har Nof, à Jérusalem-Ouest, considéré comme un bastion du Shass, un parti ultra-orthodoxe. Après l'entrée de Oudaï et Ghassan Abou Jamal, "des coups de feu ont éclaté et un des fidèles est sorti du bâtiment en criant +il y a un massacre+", a rapporté un témoin. Les deux jeunes Palestiniens, pères de plusieurs enfants et dont 10 membres de la famille ont été arrêtés alors que leur quartier est désormais bouclé par la police, ont été abattus par la police. Trois de leurs quatre victimes avaient la double nationalité israélo-américaine et le dernier israélo-britannique. Huit personnes ont été blessées, dont un se trouvait dans un état critique tandis que trois autres étaient sérieusement atteints. La mort de quatre juifs dans un lieu de culte vient jeter de l'huile sur le feu alors que les tensions sont déjà vives dans la Ville sainte, notamment autour du site très sensible de l'esplanade des Mosquées, où des extrémistes juifs ont récemment intensifié leur campagne pour y obtenir le droit de prier. Dans ce contexte houleux, le ministre de la Sécurité Intérieure israélien Yitzhak Aharonovich a décidé de faciliter la possibilité pour les militaires et les "gardiens d'école ou de jardins d'enfant" de conserver leurs armes en dehors de leur service. Réagissant aux démolitions punitives ordonnées, Amnesty International a dit redouter "que les violations dont font l'objet les Palestiniens de Cisjordanie, en particulier les démolitions de maisons et autres formes de châtiment collectif, vont s'aggraver". Les experts estiment que privilégier le tout-répressif pourrait aggraver un contexte déjà explosif à Jérusalem. En soirée, le président américain Barack Obama appelait Israéliens et Palestiniens à "coopérer pour apaiser les tensions" après l'"horrible attaque". Son chef de la diplomatie John Kerry avait appelé M. Netanyahu et M. Abbas aussitôt après l'attaque. De leur côté, les deux principaux mouvements islamistes palestiniens, le Hamas et le Jihad islamique, ont salué l'attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat et appelé à "poursuivre les opérations". - Engrenage de la violence - L'attentat est intervenu au surlendemain de ce que les Palestiniens ont dénoncé comme un "crime raciste", celui d'un chauffeur de bus palestinien retrouvé pendu dans son dépôt de Jérusalem-Ouest dimanche soir. La médecine légale israélienne a conclu à un suicide, une version contestée par le médecin légiste palestinien qui a examiné le corps de Youssef Ramouni, un Palestinien de Jérusalem-Est de 32 ans, père de deux enfants et "heureux" selon sa famille. Depuis la découverte de son corps, la Ville sainte, entrée en juin dans un cycle de violences, était encore un peu plus sous tension. Au-delà de ces sanctions contre la famille Abou Jamal, c'est désormais l'Autorité palestinienne, tenue pour responsable par l'Etat hébreu, qui pourrait faire les frais de mesures de rétorsion israéliennes. La Ville sainte est entrée dans un engrenage de la violence depuis que des extrémistes juifs ont brûlé vif, début juillet, un adolescent palestinien de Jérusalem-Est, la partie palestinienne annexée et occupée par Israël de la Ville sainte, assurant agir par vengeance après le meurtre de trois Israéliens. L'escalade a franchi un nouveau palier il y a près d'un mois, lorsqu'un Palestinien a jeté sa voiture sur un arrêt du tramway. Depuis, deux autres attentats à la voiture bélier ont ensanglanté Jérusalem et la Cisjordanie occupée, puis une série d'attaques au couteau ont touché jusqu'à Tel-Aviv. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée, mais certaines ont été menées par des membres du Jihad islamique ou du Hamas. Pour ces deux mouvements, l'attentat contre la synagogue est une "réponse au meurtre du martyr Youssef Ramouni" et aux "attaques" contre l'esplanade des Mosquées. Abbas, qui doit prochainement demander au Conseil de sécurité de l'ONU un calendrier pour la fin de l'occupation des Territoires palestiniens, a répété mardi que "l'occupation est la cause des tensions".

