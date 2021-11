Grand luxe à Rouen : les secrets de la réussite

Mais qui sont les adeptes de ce secteur marginal ? “Nos clients sont essentiellement des parisiens le week-end, des touristes anglais, belges, japonais et brésiliens”, explique Marion Tanquerel, responsable commerciale de l’hôtel de Bourgtheroulde.

Beaucoup de touristes en somme, qui à eux seuls, feraient tourner le secteur du luxe à Rouen. Du côté de chez Gill, on concède itou que les touristes viennent en nombre goûter la cuisine du chef étoilé Gill Tournadre. “Cette année, nous avons affaire à une clientèle chinoise nouvelle”, également la dernière cible touristique briguée par l’Office de Tourisme.



Industrie indétrônable ?



Et si les touristes semblent prêts à dépenser gros dans la capitale haut-normande, les Rouennais n’en sont pas moins une clientèle à favoriser. “Nous n’accueillons pas du tout une clientèle étrangère puisque nous ne sommes pas sur le circuit privilégié par les touristes”, précise Carole Margueron, de la très prestigieuse maison Inedit, située rue Jeanne d’Arc et spécialisée dans la joaillerie. Si la boutique séduit donc une clientèle passablement locale, elle envisage de travailler avec l’Office de Tourisme pour faire venir jusqu’à elle les touristes. À l’hôtel de Bourgtheroulde, les Rouennais ne sont pas en reste, mais privilégient “le spa du drap d’Or ainsi que la brasserie Les 2 Rois” plutôt que l’hôtel en lui-même.



La réussite de cette économie paraît aussi liée au peu de concurrence subie par ces entreprises. “Nous sommes quasiment les seuls à Rouen à proposer des bijoux de cette qualité, contrairement au milieu de gamme qui souffre beaucoup de la concurrence”, souligne Carole Margueron. “Nous avons créé un marché luxe qui n’existait pas jusqu’alors”, se réjouit Marion Tanquerel. Car avant Bourgtheroulde, ouvert depuis 2010, les hôtels de luxe étaient presque inexistants à Rouen. “Notre seule concurrence est située à Paris ou à Deauville”, souligne la responsable commerciale de l’unique hôtel cinq étoiles rouennais. Un avis partagé par Gill Tournadre. “Nos clients nous demandent souvent de leur conseiller un hôtel, et lorsque l’hôtel de Bourgtheroulde n’existait pas, les clients préféraient aller directement à Deauville, sans faire de halte ici”.



Et si la proximité de la capitale française et de son industrie luxe omniprésente pourrait en effrayer plus d’un, les acteurs de ce secteur en vogue arguent le contraire. “C’est un avantage d’être près de Paris car l’accès du restaurant depuis la capitale est facile”, affirme Gill Tournadre. Du côté de l’hôtel de Bourgtheroulde, la proximité de Paris révèle d’autres avantages. “La clientèle parisienne qui vient pour affaires bénéficie d’une prestation cinq étoiles moins chère que dans la capitale et cela leur permet de sortir de la ville et de voir autre chose”.

Et si ce marché n’est pas à la portée de votre portefeuille, souvenez-vous que, comme le disait l’écrivain Francis Picabia, “le luxe n’est pas un plaisir, mais le plaisir est un luxe”.