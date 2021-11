Le président de l'OM, Vincent Labrune, et des ex-dirigeants du club marseillais, dont Jean-Claude Dassier et Pape Diouf, ont été interpellés mardi et placés en garde à vue dans le cadre d'une affaire financière, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Il s'agit notamment d'examiner des "contentieux" et "transferts effectués ces dernières années", ont dit les sources sans autre précision.

