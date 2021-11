Incendie d'appartement à Sotteville, 4 morts : un chien et trois chats

Le feu s'est déclaré dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages. A l'arrivée des policiers, plusieurs personnes sont sorties de l'immeuble et restent devant l'appartement en feu. Parmi eux, le locataire âgé de 54 ans, une femme de 48 ans et un jeune homme de 17 ans membres de la même famille et une autre femme âgée de 71 ans.

Le locataire explique que ses animaux sont restés dans l'appartement mais les policiers ne peuvent intervenir. Il faut attendre l'arrivée des pompiers pour que l'incendie ne s'éteigne. Les soldats du feu évacuent également les autres habitants de l'immeuble à l'aide d'une grande échelle.

Ils ressortent de l'appartement incendié trois cadavres de chats et un de chien. Le logement est rendu inhabitable.