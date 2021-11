Agé de 11 ans, il vole un scooter à Rouen

C'est la Brigade canine, de retour à l'hôtel de police, qui remarque trois jeunes hommes sans casque et poussant un scooter, à l'angle de la rue Amiral Cécile et de l'Avenue de Bretagne. Les policiers décident de les contrôler. A leur vue, les trois jeunes hommes laissent tomber le scooter par terre et prennent la fuite.

Le plus jeune d'entre eux, âgé de 11 ans et habitant Sotteville-lès-Rouen, est vite rattrapé. La Brigade Anti-Criminalité se charge d'interpeller les deux autres square Gaillard-Loiselet. Ils sont âgés de 14 et 15 ans et originaires de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les trois reconnaissent avoir dérobé le scooter en revenant de la foire. Les deux plus âgés ont été placés en garde à vue, le second a été relâché en raison de son jeune âge.