Deux groupes caennais en concert au profit de la lutte contre le cancer à Rennes

L'association "dESCibel", organise la quatrième édition du Concert Against Cancer à l'Etage à Rennes. Concert cartitatif au profit de la lutte contre le cancer. Deux groupes caennais auront l'immense honneur de participer à cet événement !

Fakear :

C'est la révélation électro de la scène normande et même française. Tombé dans la musique quand il était petit, Théo alias Fakear, s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes enivrants, indis et sensuels. Ce mélomane s'est rapidement fait un nom dans le paysage musical normand et national. Le prodige electro vient de dévoiler son nouvel EP dans les bacs : "Sauvage"

Slaughterhouse Brothers :

Quatuor de soul/rock, les Slaughterhouse Brothers sont nés de la rencontre de quatre francs-tireurs normands déterminés à faire rimer les nuages de décibels avec la ferveur des plus belles épopées. Groupe caennais et véritable talents de la scène régionale, le groupe a publié le clip de l'excellent titre "Who We Love". Retrouvez leur premier album "Hometown Boys", réalisé grâce au site de financement participatif

un concert au profit de la lutte contre le cancer, dont la totalité des bénéfices sera reversée au centre Eugène Marquis de Rennes. Rendez-vous ce mercredi 19 novembre à l'Etage à Rennes.