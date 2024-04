Santé. Au Centre Baclesse de Caen, un robot fabrique des traitements contre le cancer

Le Centre caennais de lutte contre le cancer François Baclesse s'est équipé, en 2023, d'un robot pour la fabrication de traitements injectables contre le cancer. Au total, le robot a préparé plus de 50% des 39 000 traitements injectables produits par la pharmacie du Centre l'année passée.

Un allié infaillible

Ce robot, c'est "ThOR" et il permet de fabriquer des traitements de manière très sécurisée, grâce à différents capteurs et un équipement à la pointe de la technologie qui lui permettent de s'adapter à chaque patient. "On ne peut plus s'en passer ! Cela nous a permis de devenir beaucoup plus autonomes", explique Frédéric Beau, préparateur en pharmacie au Centre Baclesse.

La pharmacie du Centre a obtenu les meilleures performances d'utilisation de ThOR, lui qui est utilisé dans six hôpitaux de France. Le robot, qui permet au service d'optimiser le flux de travail et de réduire les délais de production, ne remplace toutefois pas l'homme, car il est dépourvu d'autonomie globale.