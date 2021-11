Prison ferme pour le chauffard à L'Aigle

C'est une affaire absolument dramatique, ce soir du 13 juillet 2012 vers 22h30 à L'Aigle :

Alors qu'il ramenait chez lui une voiture qu'il allait réparer "au noir", Mickaël Poulain a doublé une voiture sans permis dans une intersection, en excès de vitesse(130km/h), sans permis et après avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants. Le chauffard, déjà 24 mentions à son casier judiciaire, a alors percuté Johnny, un jeune de 20 ans sur son scooter, route de Chandai à la sortie de L'Aigle.

Le corps du jeune avait été projeté par le capot de la voiture du chauffard à une quinzaine de mètres du lieu du choc.

C'est la mère du défunt, qui allait au feu d'artifice tiré ce soir là à la Fête du Ciel à St Sulpice, et qui suivait son fils en voiture avec tout le reste de la famille, qui a retrouvé le corps de Johnny gisant sur le sol...

Mickaël Poulain, lui, a pris la fuite

La Golf qu'il conduisait étant hors d'usage, c'est dans la voiture d'un de ses copains qui le suivait (lui aussi sans permis de conduire) qu'il a pris la fuite, sans porter secours à sa victime : « viens, on se casse, c'est 1 gamin, il peut crever », aurait-il alors déclaré.

Un mandat d'arrêt a été émis, et les gendarmes n'ont retrouvé le fuyard que 3 mois plus tard, chez une amie. A l'arrivée des gendarmes, il s'est enfui par la fenêtre, avant d'être finalement appréhendé. Les juges ont eu du mal à le croire lorsqu'il a expliqué qu'il attendait que sa compagne accouche, mais qu'après, il allait se rendre.

Qu'il est tendre d'avoir 20 ans

Ambiance très lourde au tribunal, lorsqu'en présence de nombreux membres de sa famille, son père est venu à la barre, des sanglots dans la voix, expliquer que Johnny avait 20 ans, qu'il était Sapeur Pompier volontaire, qu'il avait prévu d'emménager 2 mois plus tard avec sa petite amie. Mais Johnny est mort, tué et abandonné sur la route par un chauffard.

L'avocat de la partie civile aura des propos très durs envers le chauffard, expliquant qu'il est tendre d'avoir 20 ans, qu'on a plein de projets de vie à cet âge là, et que Johnny, lui, n'en a plus. Il plaidera aussi qu'au volant d'une voiture, on ne risque qu'une qualification d'homicide involontaire, mais que dans les circonstances de cette affaires, c'est d'un crime dont il s'agit.

Prison ferme

Mickaël Poulain parle d'une simple faute d'inattention, sans réellement exprimer de regrets. Il a écopé de 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a été emmené en prison dès sa sortie du tribunal.

Son copain Valentin qui le suivait dans une autre voiture, et qui l'a emmené pour qu'il s'enfuit après le drame, admet une conduite « sportive », « très dangereuse ». Mickaël faisait des embardées, explique-t-il à la barre du tribunal. Ce complice qui a permis au fuyard de disparaître, avant de se raviser et d'appeler les gendarmes, a lui écopé de 9 mois de prison ferme.