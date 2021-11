Vol dans un supermarché d'Argentan

Au passage des caisses ils ont été interceptés par les vigiles et les policiers ont été requis. Les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue pour le vol de bouteilles de champagnes et de lames de rasoir.

Les recherches ont permis de retrouver leur véhicule sur le parking. La fouille de la voiture a permis de découvrir d’autres bouteilles de champagne et divers produits alimentaires de valeur importante (au total estimation de 500 euros environ). Les 3 individus venant de Caen et Dreux ne pouvaient que reconnaître les faits. Ils ont été remis en liberté avec une convocation pour l'audience correctionnelle du 10 février 2015.

Le véhicule et la marchandise étaient saisis.