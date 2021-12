Route du rhum : Belle remontée de Lionel Lemonchois!

Franck Cammas et Francis Joyon ont passé les premiers la ligne d'arrivée cette nuit en un peu plus de 9 jours de course. Les skippers normands engagés en CLASS 50 et CLASS 40 sont encore en course, suivez leur dernière étape en découvrant leur classement à 3H50 cette nuit.