Ouagadougou (AFP). Burkina: Michel Kafando, président intérimaire pour un retour à un pouvoir civil

Le Burkina Faso a désigné un nouveau chef de l'Etat intérimaire, le diplomate Michel Kafando, tournant ainsi la page du régime militaire qui a dirigé le pays pendant seize jours après la chute de Blaise Compaoré. Après une nuit de tractations à Ouagadougou, Michel Kafando, âgé de 72 ans, a à peine cillé à l'annonce de sa nomination en présence des deux autres candidats retenus par le "collège de désignation", l'ex-ministre de Thomas Sankara, Joséphine Ouédraogo et le journaliste Cherif Sy. L'Union africaine - qui avait lancé un ultimatum le 3 novembre au régime militaire, lui demandant de valider sous quinze jours ses institutions de transition et de choisir un président intérimaire - a salué lundi la désignation d'une "personnalité civile" au poste de président intérimaire au Burkina Faso, signe de la "maturité politique" et du "sens des responsabilité" des Burkinabè. Distingué et réservé, M. Kafando, un homme de grande taille aux cheveux légèrement grisonnants, vêtu d'un costume, a rapidement pris la parole pour prendre acte de sa nouvelle situation. "Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m?échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche", a commenté M. Kafando. "J'ai naturellement accepté comme chaque fois lorsque que j'ai été sollicité par le devoir", a-t-il ajouté. Figure de la diplomatie burkinabè, cet ancien ambassadeur de la Haute-Volta (l'ancien nom du pays) puis du Burkina Faso auprès des Nations unies, respectivement en 1981-1982 et 1998-2011 a été choisi par un collège de civils et de militaires après une nuit de discussions à Ouagadougou. M. Kafando a également été ministre des Affaires étrangères dans plusieurs gouvernements, entre 1982 et 1983. Ses objectifs énoncés sont à la hauteur des attentes du Burkina Faso : "bâtir ensemble une nouvelle société, une société réellement démocratique par la justice, la tolérance et l'union des c?urs". Lasse de la corruption de l'ancien régime et désireuse de changement, la rue burkinabé avait chassé le président Blaise Compaoré le 31 octobre dernier car il souhaitait modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, après 27 années de règne. L'armée, aux commandes du pays depuis le 1er novembre via le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'homme fort du Burkina, ne doit encore garder le pouvoir que quelques heures encore, une journée tout au plus. Une fois la désignation de Michel Kafando actée par le Conseil constitutionnel, les civils auront repris officiellement les rênes du pays. - En "phase" avec la révolution - La transition militaire aura donc duré une quinzaine de jours, une durée exceptionnellement courte, quand nombre de Burkinabè craignaient un coup d'Etat de l'armée et le maintien de M. Zida au pouvoir. La nomination de Michel Kafando est intervenue au bout d'une nuit de tractations. Le collège de désignation, sur cinq candidats présélectionnés, n'en a retenu que trois. L'archevèque de Bobo-Dioulasso Mgr Paul Ouédraogo, sélectionné mais qui ne souhaitait pas le poste, n'a pas été auditionné, tout comme le journaliste Newton Ahmed Barry. "Le plus déterminant a été son exposé, très efficace", a déclaré à l'AFP Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition à Blaise Compaoré, l'un des 23 membres de cette instance composée de militaires et de civils, ces derniers étant majoritaires. "Son programme, c'est exactement ce que les gens attendent parce que ça allait droit sur les problèmes de corruption et d'impunité. Il est extraordinairement en phase avec les attentes de la révolution", a-t-il poursuivi. Dimanche après-midi, la charte de la transition, qui doit servir de constitution intérimaire, avait été officiellement signée par l'armée et les civils, dans l'euphorie générale, à la Maison du peuple de Ouagadougou. "Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour asseoir les bases inébranlables d'une démocratie, véritable aspiration profonde de notre peuple", avait lancé le lieutenant-colonel Zida, longuement applaudi, devant le corps diplomatique et plusieurs dignitaires africains.

