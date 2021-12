Victoire étriquée et précieuse de l'USOM

Au bout du suspense et de la prolongation, les visiteuses de l'USO Mondeville se sont finalement imposées 76 à 74. En dépit d'un scénario très serré, elles ont le plus souvent couru après le score. Elles s'en sortent donc bien, après trois défaites sur la scène nationale. 'On a réalisé une belle performance contre une équipe construite pour jouer le très haut du tableau et à la hauteur de ses ambitions jusqu'à présent, a réagi l'entraîneur mondevillais Hervé Coudray. Le match de Kosice perdu quatre jours plus tôt, nous a été utile en nous habituant à une forte pression défensive. Après un match d'Euroligue le 10 novembre, Mondeville recevra Toulouse dimanche 14 novembre (15h30).



