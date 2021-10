Mondeville l’emporte au buzzer

A 9 dixièmes de seconde de la fin de la rencontre, l’USOM est menée 78-79. L’entraîneur Romain L’Hermitte demande un temps mort pour élaborer une stratégie et tenter l’improbable. En si peu de temps, il ne faut pas réfléchir, celle qui recevra la balle devra prendre le tir. C’est KB Sharp qui a hérité de cette lourde tâche. Et quand elle marque son panier à 3 points au moment où retentit le buzzer, toute la halle Bérégovoy se lève comme un seul homme. L’Américaine vient d’offrir la victoire à ses partenaires. « Je n’en reviens pas, je suis encore surprise, confie KB Sharp quelques instants plus tard. Je suis vraiment contente de sauver le match car j’étais un peu énervée. J’ai fait des erreurs en fin de match, je sentais que c’était un peu de ma faute si on était dans cette situation. »

Invaincues à domicile

Car avant d’en arriver à cette fin de match haletante, l’USO Mondeville avait fait la course en tête pratiquement depuis le début de la rencontre. Les filles de Romain L’Hermitte ont eu jusqu’à 12 longueurs d’avance dans le dernier-quart temps. Les Normandes ont alors relâché la pression pour laisser les Nantaises revenir dangereusement dans la partie. « On a arrêté de courir, on a arrêté de jouer, confesse KB Sharp. Il faut qu’on retienne la leçon, un match de basket dure 40 minutes, il ne faut jamais penser que c’est fini avant la fin. »

Les Mondevillaises ont eu droit à quelques sueurs froides et conservent finalement leur invincibilité à domicile. Samedi prochain, elles se rendront à Montpellier.