CFA 2 : Mondeville ne s'en satisfait pas

Un moindre mal pour Mondeville, qui avait subi l'ouverture du score une demi-heure plus tôt. 'Cela commence à devenir rageant de prendre des buts sur coups de pied arrêtés, reconnaît l'entraîneur Jean-François Péron. Les garçons n'ont rien lâché mais ils doivent être plus efficaces dans les zones de vérité. Ce cinquième match de suite sans victoire fait reculer l'USONM au treizième rang avant un déplacement chez la réserve rouennaise.

En CFA, l'équipe réserve du Stade Malherbe s'est très lourdement inclinée chez elle contre Yzeure, dimanche 7 novembre (0-5) malgré le renfort de nombreux professionnels. Elle est avant-dernière du groupe D avec un match de plus que Cherbourg.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire