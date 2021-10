Le CBC s’adjuge ce derby normand

Face à une modeste formation de la poule, le CBC s’attendait certainement à faire le trou rapidement. Après seulement 5 minutes de jeu, les locaux comptaient déjà 10 longueurs d’avance (19-9). Mais c’était sans compter sur l’adresse insolente des Haut-Normands derrière la ligne des 3 points. Les deux formations sont restées au coude à coude durant toute la première mi-temps (50-45).

« On est bien rentré dans le match en leur mettant une grosse pression, explique l’ailier cébéciste Camille Eleka. Quand on a vu qu’on prenait le large, on les a un peu laissé jouer et ils en ont profité pour revenir grâce à une adresse incroyable. Bien sûr, nous ne sommes pas fiers d’avoir encaissé 45 points en une mi-temps mais il n’y avait rien d’alarmant, on s’est rattrapé. »

Au retour des vestiaires, les Caennais affichaient un tout autre visage. Face à une défense beaucoup plus rigoureuse, Gravenchon ne trouvait plus de solutions aussi facilement et l’adresse avait changé de camp à l’image d’un Guillaume Ramirez, impressionnant de réussite. La machine CBC était lancée.

« En deuxième mi-temps, on a bien respecté les consignes du coach et on n’a plus rien lâché, poursuit Camille Eleka. On a pris des risques qui ont payé et, surtout, on s’est fait plaisir. »

Un duel au sommet

Pourtant, les Caennais n’avaient pas la tête à faire la fête après cette belle victoire. Tous les regards sont déjà tournés vers la prochaine journée et le choc au sommet de la poule C. Samedi prochain, le CBC (2e) se déplace dans l’antre de Vitré, leader invaincu du groupe, avec la ferme intention de ravir la première place aux Bretons. C’est donc une grosse semaine de travail qui s’annonce du côté du Palais des sports.