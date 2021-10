Braquage dans l'Eure, trois blessés, dont un très grièvement

Deux hommes gantés et le visage dissimulé, armés d'un couteau pour l'un et d'un fusil de chasse à canon scié pour l'autre, ont fait irruption vers 20h30 dans le bar, l'unique commerce de ce village de 450 habitants proche de Louviers, tandis que deux complices les attendaient à l'extérieur, a indiqué la procureur de la République à Evreux, Dominique Laurens, lors d'une conférence de presse.

Les deux malfaiteurs ont réclamé la caisse et un coup de feu est parti, dans des circonstances non encore éclaircies, faisant exploser l'arme, alors qu'une dizaine de personnes, dont la gérante de l'établissement et son compagnon étaient présentes.

Un client âgé de 56 ans a été très grièvement blessé au visage, et son pronostic vital est réservé. Il a été opéré samedi matin au CHU de Rouen.

Deux autres clients du bar ont été blessés plus légèrement. Les quatre malfaiteurs sont ensuite repartis à bord d'une voiture, en abandonnant l'arme dans le bar.

Le parquet a ouvert une information judiciaire pour "tentative de vol avec arme en bande organisée avec mutilation", selon la procureur. La gendarmerie a lancé un plan de recherche immédiat (PRI) dans la région pour tenter de retrouver les auteurs du braquage.

Avec AFP.