Football. Les arbitres normands se mettent en grève

La goutte d'eau a fait déborder un vase déjà bien plein, comme le stipule Pierre Crochemore, de la Commission régionale de l'arbitrage de Normandie : "Cette agression de l'arbitre entre Bolbec et Tréfileries est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous sommes là pour soutenir les arbitres et par solidarité, nous avons décidé d'exercer ce droit ce retrait."

Dimanche 8 décembre, à Bolbec en Seine-Maritime, l'arbitre de la rencontre entre l'équipe locale et celle de Tréfileries-Neiges a en effet été roué de coup par un joueur qu'il venait d'exclure.

"La goutte d'eau qui fait déborder le vase"

En réaction et par solidarité, la Commission régionale de l'arbitrage a décidé de retirer toutes les désignations prévues pour les matchs du week-end des 14 et 15 décembre, sur les terrains régionaux, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Les arbitres de la Manche, du Calvados et de l'Orne accompagnent évidemment la Seine-Maritime et l'Eure dans la démarche.

Ainsi, seuls les matchs de niveau national, autrement dit : National 2, National 3 et féminines disposeront d'arbitres officiels non grévistes. Pour les autres divisions, ce seront des bénévoles désignés par les clubs qui dirigeront les débats.

Le président de la Ligue de Normandie réagit

Le président de la Ligue de Normandie, Pierre Leresteux, a répondu à ce retrait des hommes en noir par un communiqué, vendredi 13 décembre : "L'ensemble du Comité de direction condamne fermement les attitudes de ces dernières semaines envers le corps arbitral, et ne peut accepter ces brutalités, insultes qui n'ont place sur nos terrains."



Avant de demander à ce qu'un texte soit lu ce week-end sur tous les terrains de la région, le président de l'instance régionale a voulu annoncer que dans le dernier dossier de l'agression qui a entraîné ce droit de retrait du corps arbitral, "La Ligue de Football de Normandie soutient dans sa démarche juridictionnelle l'arbitre, en se portant partie civile dans ce dossier."

Les matchs du week-end de la Régional 1 aux différents districts se dérouleront donc sous la houlette de bénévoles.

Extrait de la lettre lue sur les terrains, ce week-end des 14 et 15 décembre. "Le football ne saurait être un exutoire. Même s'il cristallise les passions, il ne peut dépasser la raison. L'enjeu et la valeur démesurée accordés aux résultats ne doivent pas TUER LE JEU. Et l'arbitre, qui accomplit une mission de service public, ne saurait être la CIBLE privilégiée des auteurs d'invectives, de menaces et de coups."