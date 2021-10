Montpellier (AFP). Inondations dans le Gard: le corps du bébé retrouvé

Le corps du bébé d'un an qui était porté disparu depuis samedi matin, après que la voiture familiale eut été emportée par les eaux sur un pont entre Alès et Nîmes, a été retrouvé par les secours, a indiqué la préfecture. "Les recherches des sapeurs-pompiers et gendarmes ont permis de retrouver en milieu d?après-midi le corps sans vie du deuxième enfant", explique la préfecture. La mère et un premier enfant de 4 ans avaient déjà été retrouvés noyés. Seul le père a survécu à l'accident lié à la forte crue d'un cours d'eau.

