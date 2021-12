La FDSEA explique son blocage des abattoirs

Depuis plus de deux mois, de nombreuses actions sont menés par les éleveurs, pour sensibiliser les acteurs de la filière à leur situation.

A Coutances, depuis dimanche soir, à l'appel de la FRSEA et des Jeunes Agriculteurs de Normandie, des éleveurs bloquent l'abattoir de Bigard-SOCOPA.

le débuté de la Manche Alain COUSIN réagit sur la crise bovine: "Il n’est pas admissible que nos producteurs qui travaillent quotidiennement pour proposer des produits de qualité pour les consommateurs ne puissent pas bénéficier d’un revenu rémunérateur". C'est ainsi que doit s'exprimer le député Alain Cousin, lors de la séance des Questions au gouvernement le mardi 9 novembre.

Les éleveurs, eux, sont déterminés, et se disent prêts à aller jusqu'au bout pour sauvegarder leur revenu et leur activité, mais aussi préserver l'emploi et "les territoires qui sont liés au maintien de leur production".