Football: La coupe de France au programme pour l'USQ

C’est donc face à une équipe des DOM-TOM que les Normands devront se mesurer et tenter de passer ce tour qui les enverrait en 1/32e de finale, stade auquel entrent en compétition les clubs de Ligue 1.

Siroco les Abymes évolue dans la division la plus haute de l’Ile à savoir la Division d’Honneur. Ils occupent aujourd’hui le ventre mou du classement avec une 7e place et un bilan de deux victoires, deux nuls et une seule défaite. Les Guadeloupéens restent d’ailleurs sur deux matchs nuls 0-0 face au club de l’U.S Ste Rose et la Juventus Ste Anne.

Une rencontre qui semble déséquilibrée sur le papier, mais il faudra se méfier de cette équipe qui vient en Métropole pour tenter de réaliser un coup face à un club bien connu des Antillais grâce aux récents parcours de l’US Quevilly en coupe de France.

Lre notre interview des coachs des deux équipes ici.

Pratique : 14h40, stade Lozai, diffusion également sur France Ô.