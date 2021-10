Paris (AFP). Areva: le président du conseil de surveillance Pierre Blayau pas reconduit

Le gouvernement a décidé de ne pas reconduire le président du conseil de surveillance d'Areva, Pierre Blayau, à l'occasion du prochain changement de mode de gouvernance du groupe nucléaire en société à conseil d'administration, a-t-on appris vendredi de source proche de l'intéressé. "Il a été convoqué par la directrice de cabinet de Manuel Valls qui le lui a annoncé", a précisé cette source à l'AFP, confirmant une information du site d'informations économiques Wansquare. Contactés par l'AFP, le groupe Areva et Pierre Blayau n'ont pas souhaité faire de commentaire. La mise à l'écart du président du conseil de surveillance, qui intervient peu après l'annonce du départ du président du directoire, Luc Oursel, pour des raisons de santé, marque un nouveau rebondissement dans le secteur énergétique français, confronté en quelques semaines à des bouleversements en cascade. Outre le départ inopiné de M. Oursel fin octobre, il y a eu la non reconduction d'Henri Proglio chez EDF, la disparition brutale du PDG de Total Christophe de Margerie dans un accident d'avion et la nomination d'Isabelle Kocher comme numéro deux de GDF Suez, la plaçant en pole position pour remplacer à terme Gérard Mestrallet. Les fonctions de Luc Oursel sont assurées de manière transitoire par le numéro deux d'Areva, Philippe Knoche, jusqu'à ce qu'une assemblée générale valide la modification du mode de gouvernance du groupe nucléaire à la demande de l'Etat, actionnaire à 87%. Une assemblée générale, initialement prévue le 9 décembre, a été reportée et une nouvelle date n'a pour l'heure pas été arrêtée.

