Trois amazones s’envolent au Cambodge

Les trois Seinomarines participeront à la 13e édition du Raid l’Arbre Vert “Amazones”. L’idée de ce raid est venue aux trois baroudeuses il y a un an. “Nous jouons toutes les trois dans un club de football à Gonfreville-l’Orcher et Sylvaine, notre coach, nous a parlé de ce raid dans le bus après un match”, explique Émilie Carré. Passionnées d’activités de pleine nature, elles se sont rapidement convaincues de la pertinence du projet.



Un an d’investissement



Rapidement, les trois sportives s’aperçoivent qu’elles doivent rassembler près de 15 000 € pour participer à l’expérience. “Au début, nous pensions que ce serait facile, mais nous avons été confrontées à des moments de doute”, confie Émilie. Après 11 mois d’investissement, les trois footeuses ont récolté la somme nécessaire auprès de sponsors et même un petit peu plus pour leur association “J’ai envie de vous dire”, qui œuvre pour récolter du matériel pour les personnes handicapées et les envoyer dans les pays du Maghreb.



Pour se préparer à ces quelques jours de raid où 86 équipes s’affronteront pour parcourir pas moins de 150 km, Sylvaine, Mylène et Émilie ont continué leur entraînement régulier, tout en diversifiant leurs activités. “Nous avons pratiqué le VTT de manière plus régulière, mais également le canoë ou le tir à l’arc afin de mieux s’adapter aux épreuves”. Et si la compétition fera inévitablement partie du séjour, chaque après-midi sera consacré à la rencontre avec la population locale. “L’objectif est également de nous montrer le versant traditionnel et authentique du pays”. Un raid qui a toutes les chances d’être riche culturellement et sportivement.