J’ai testé pour vous la réalité virtuelle made in Normandie

Je m’annonce à l’accueil de l’immeuble, l’hôtesse appelle mon correspondant pour le prévenir de ma présence. Florent Samat, game designer chez Gamit vient me chercher. Nous grimpons les escaliers et me voici, pénétrant dans une entreprise de jeu vidéo ! On m’installe à un poste, me présente le casque de réalité virtuelle Occulus Rift que j’enfile avec soin.



La visite commence



Grâce à ce système, je me promène dans l’un des 36 appartements de la future résidence Cavalii qui sera bâtie près de Caen.



J’ai une vue photoréaliste des lieux. Avec sa vision en relief, je perçois distinctement les volumes. Je tourne la tête, le casque suit le mouvement en temps réel et mon point de vue évolue en conséquence. Je regarde à droite, à gauche, en haut et en bas. Je peux me faire une idée des dimensions grâce aux meubles présents dans la pièce.



Florent prend les commandes. Si pendant les portes ouvertes d’Investir Immobiler les visiteurs pouvaient se guider à l’aide d’une manette, le poste informatique que j’utilise ne dispose que d’un clavier AZERTY et je ne vois pas mes mains. Il me fait voyager d’un lieu à un autre avec l’étrange impression de flotter. « Les déplacements dans le jeu avec le casque peuvent provoquer des haut-le-cœur chez les personnes sensibles au mal de mer et aux transports, explique mon guide. C’est pour cela que nous avons créé des boutons de téléportation. Contrairement à un déplacement continu, le changement de point de vue instantané ne rend pas malade.»



Le meilleur est à venir



Je repose le casque, ravi de l’expérience que je viens de vivre. J’ai souvent vu des projets immobiliers imprimés ou sur écrans. Des images en très grand angle. Mais c’est la première fois que je suis immergé dans un espace virtuel pour visiter un lieu qui n’existe pas encore. « Nous sommes aux balbutiements de la réalité virtuelle, m’annonce Florent Samat. Les possibilités sont infinies. Par exemple : on peut imaginer une borne interactive dans un musée pour voyager dans le temps et interagir avec des personnages historiques. »



Je demande si le casque sera redéployé sur un salon. Florent me répond que oui : «Investir Immobilier Normandie va déployer Cavalii dans des salons en 2015 et nous avons d'autres projets en réalité virtuelle dans nos cartons.»