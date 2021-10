Brisbane (Australie) (AFP). Poutine attendu de pied ferme avant un G20 aux accents militaires

Grande-Bretagne et Australie ont vivement critiqué vendredi l'action de la Russie dans la crise ukrainienne, avant un G20 aux accents de guerre froide, avec des navires russes au large de l'Australie et un ultimatum de Moscou à la France pour qu'elle livre les Mistral. Le Premier ministre britannique, David Cameron, a ainsi averti dans un discours devant le Parlement australien à Canberra que la Russie s'exposait à de nouvelles sanctions occidentales si elle ne s'engageait pas à résoudre le conflit ukrainien. M. Cameron, comme son homologue australien Tony Abbott, hôte du G20, ont employé des mots très fermes contre Vladimmir Poutine, attendu en Australie. La Russie se comporte comme "grand Etat agressant de plus petits Etats en Europe", a lancé le chef du gouvernement britannique avant de se rendre à Brisbane. M. Abbott a dénoncé l'accroissement des activités militaires tous azimuts de la Russie, citant en particulier l'apparition de plusieurs navires de la marine russe cette semaine au nord des côtes australiennes. "Qu'il s'agisse d'agresser l'Ukraine, qu'il s'agisse de l'intensification des vols d'avions militaires dans l'espace aérien du Japon, des pays européens, qu'il s'agisse de la force navale qui est maintenant dans le Pacifique Sud, la Russie est beaucoup plus sûre d'elle maintenant qu'elle ne l'a été depuis longtemps", a lancé M. Abbott. "La Russie serait beaucoup plus attrayante si elle aspirait à être une super puissance pour la paix, la liberté et la prospérité, au lieu d'essayer de recréer la gloire perdue du tsarisme ou de l'Union soviétique", a-t-il ajouté. L'Otan a confirmé cette semaine les affirmations de Kiev accusant la Russie d'avoir déployé des troupes et des équipements militaires russes dans les régions de l'Est de l'Ukraine contrôlées par des rebelles pro-russes, ce que Moscou a farouchement nié. - Deux semaines - Moscou a de son côté fait entrer la France dans cette danse musclée en lancant un ultimatum à Paris. Une source russe "haut placée" a déclaré à l'agence Ria Novosti que Paris avait jusqu'à fin novembre pour livrer un premier navire de guerre Mistral à la Russie si elle ne voulait pas s'exposer à de "sérieuses" demandes de compensation. Ce sujet sensible devrait être abordé samedi lors d'une rencontre bilatérale en marge du G20 entre les présidents français et russe, François Hollande et Vladimir Poutine, à 18H00 locales (08H00 GMT). Le gouvernement français n'a pas réagi dans l'immédiat. Les Mistral, des bâtiments de projection et de commandement vendus par la France à la Russie en juin 2011 pour 1,2 milliard d'euros, sont au centre d'un imbroglio diplomatico-militaire depuis la décision du président François Hollande, le 4 septembre, de lier leur livraison au règlement politique de la crise en Ukraine, où la situation s'est à nouveau dégradée. La crise ukrainienne et la controverse autour des Mistral risquent de peser lourds dans les débats au G20, un forum habituellement dominé par les questions économiques entre des pays représentant 85% de la richesse mondiale. Et ce, d'autant que les relations entre la Russie et le pays organisateur, l'Australie, se sont brusquement dégradées depuis le crash de l'avion de la Malaysia Airlines (vol MH17), abattu en juillet dans une zone contrôlée par des rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine, faisant 298 morts parmi lesquels 38 Australiens. Ne mâchant pas ses mots à l'égard de M. Poutine concernant cette catastrophe aérienne, M. Abbott lui a demandé de "faire son mea culpa". L'avion a été abattu par un missile fourni par la Russie, selon l'Ukraine et les Occidentaux, ce que Moscou dément en montrant du doigt les troupes de Kiev d'être à l'origine.

