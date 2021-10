Canberra (AFP). Cameron et Abbott disent à Poutine de cesser de se comporter en agresseur

Le Premier ministres britannique David Cameron a demandé vendredi à Vladimir Poutine de cesser d'agresser l'Ukraine, un pays plus petit, et son homologue australien Tonny Abbot a accusé le maître du Kremlin de chercher à restaurer la "gloire perdue du tsarisme". Ces déclarations tombent la veille de la venue du président russe au sommet du G20 samedi et dimanche à Brisbane, dans l'est de l'Australie, à un moment où les Occidentaux agitent la menace de nouvelles sanctions contre Moscou en raison du conflit ukrainien. S'exprimant devant le Parlement australien, M. Cameron a mis en garde la Russie qu'elle s'exposait à de nouvelles sanctions si elle ne s'engageait pas à résoudre le conflit en Ukraine, une ex-république soviétique où des forces pro-russes contrôlent des régions russophones dans l'est du pays. "Si la Russie adopte une approche positive vis-à-vis de la liberté et de la responsabilité de l'Ukraine, ces sanctions pourraient être retirées. Si la Russie continue de faire empirer la situation, ces sanctions pourraient s'intensifier. C'est aussi simple que ça", a souligné M. Cameron. Le Premier ministre britannique a qualifié les activités de la Russie de "grand Etat agressant de plus petits Etats en Europe". Et son homologue australien, Tony Abbott, a demandé à M. Poutine de "faire son mea culpa" en ce qui concerne le crash de l'avion de la Malaysia Airlines (vol MH17) en juillet dans une zone contrôlée par des rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine, qui a fait 298 morts parmi lesquels des Australiens. L'avion a été abattu par un missile fourni par la Russie, selon les Occidentaux, ce que Moscou dément en montrant du doigt les forces ukrainiennes. Critiquant l'accroissement des activités militaires globales de Moscou, M. Abbott a ajouté lors d'une conférence de presse au côté de M. Cameron que la Russie affichait sa puissance comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps, citant notamment l'apparition de plusieurs navires de la marine russe cette semaine au nord des côtes australiennes, avant le G20. "Qu'il s'agisse d'agresser l'Ukraine, qu'il s'agisse de l'intensification des vols d'avions militaires dans l'espace aérien du Japon, des pays européens, qu'il s'agisse de la force navale qui est maintenant dans le Pacifique Sud, la Russie est beaucoup plus sûre d'elle maintenant qu'elle ne l'a été depuis longtemps", a lancé M. Abbott. "La Russie serait beaucoup plus attrayante si elle aspirait à être une super puissance pour la paix, la liberté et la prospérité, au lieu d'essayer de recréer la gloire perdue du tsarisme ou de l'Union soviétique", a-t-il ajouté. Critiquée par les pays occidentaux lui reprochant d'attiser le conflit en Ukraine et d'y envoyer des troupes comme l'a confirmé l'Otan, la Russie a réaffirmé jeudi ne pas avoir de soldats dans l'est de l'Ukraine. L'Ukraine a fait savoir qu'elle se préparait au combat en réaction à une concentration de troupes russes dans cette région faisant craindre une guerre ouverte après deux mois de trêve fragile. La Russie est montrée du doigt par Kiev et les Occidentaux pour la dégradation de la situation dans l'est de l'Ukraine où le cessez-le-feu instauré début septembre est aujourd'hui moribond. Plus de 4.000 personnes ont déjà été tuées dans cette zone depuis le début des hostilités en avril.

