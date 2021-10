Deauville : flagrant délit de travail dissimulé sur un chantier

Ces constats ont été réalisés auprès de quatre entreprises pour des activités de peinture, d’électricité et de pose de briques en façade. Celles-ci étaient originaires de région parisienne, de l’Oise et de Haute-Normandie.

Sur la dizaine d'employés en situation de travail dissimulé, huit travaillaient sans titre de travail.

Les entreprises en cause encourent jusqu'à trois ans de prison assorties de 45 000 euros d'amende au plan pénal. Au plan civil, elles risquent aussi l'annulation des allégements de charges et le chiffrage des cotisations non réglées.