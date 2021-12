Il vise l'aînée et blesse la cadette

Alcoolisme qui lui a valu d'être condamné en correctionnelle pour coups de couteau portés sur un habitant d'Hérouville en juin 2010. Sa peine avait par la suite été ajournée et transformée en sursis et travaux d'intérêt général s'il respectait un contrôle judiciaire strict.



Trois mois de prison ferme.

Sa principale obligation était de se sevrer. Le 29 septembre dernier pourtant, lors d'une dispute avec sa fille aînée, il s'est saisi d'un cendrier et l'a projeté. L'aînée a esquivé l'objet qui a heurté le front de sa fille cadette. Elle n'a heureusement souffert “que” d'une bosse. Son fils a appelé alors la police. Jugé en comparution immédiate vendredi 5 novembre, la reconstitution des faits montre une famille entière traumatisée lors des retours à la maison du chef de famille aviné. Déjà détenu du fait de son non-respect du contrôle judiciaire, le tribunal correctionnel de Caen a décidé d'éloigner encore un peu plus le prévenu de son foyer en le condamnant à trois mois de prison avec une mise à l'épreuve de deux ans. M. Fekih Hassen devra indemniser sa fille de 1 000 €.







