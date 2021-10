Une journée de travail et d'échanges, organisée pour la 7e année consécutive par le comité départemental "Tourisme 61" sur le thème: "Orne, tourisme d'avenir". Ce thème, parce qu'il faut en effet "rebondir", après une année 2014 exceptionnelle avec le 70ème anniversaire du débarquement, les Jeux Equestres Mondiaux, et le championnat du monde de karting qui a été disputé dans l'Orne. Ce département affiche +6% en terme d'hébergement, là où sur 2014 au niveau national ce chiffre est en baisse de -5%...

C'est d'autant plus important que ce secteur représente quelques 1500 emplois dans l'Orne. Christophe de Balorre, président de "Tourisme 61":

2014: très bon cru pour le tourisme dans l'Orne Impossible de lire le son.

L'augmentation de fréquentation frôle même les 110% au Mémorial de Montormel ! Mais il faut maintenant se préparer pour "rebondir" en 2015 ... 2016... Raphaël Chauvois, président du Comité Régional du Tourisme de Normandie:

Le bilan régional de cette année touristique 2014 en Normandie ne sera dévoilé que dans une quinzaine de jours.

Parmi les thèmes évoqués lors de cette journée de travail : les tendances du consumérisme touristique, les concepts pour la restauration, chambres d'hôtes et petits hôtels. Ou encore la clientèle anglaise. Alors que la Livre sterling a remonté, les Anglais sont davantage enclins à traverser à nouveau La Manche. Et ils aiment l'Orne pour son authenticité et son terroir. Fliss Hoad, attachée de presse :