SORTIR EN REGION: mardi 9 novembre

Le célèbre Queen Mary 2 de la compagnie Cunard est arrivée tôt ce matin au quai de France à Cherbourg. Une escale toute particulière puisque 150 passagers débarqueront en provenance de New York et 150 partiront à la découverte des États-Unis.

Le groupe Revolver crée en 2006 en hommage à l'un des albums des Beatles et autour du hit « Get around town » est en concert ce soir l'Archipel de Granville à 20h30.

Jean-Louis Murat, bientôt 30 ans de carrière, plus de 20 albums depuis 1981 sera au Forum de Falaise ce soir à 20h.

Ce soir le Méga CGR de Cherbourg, propose l'avant-première de la série Mafiosa, la série télé diffusée sur Canal +.

Mafiosa raconte l'histoire d'un clan nationaliste qui règne sur le grand banditisme de l'île de beauté et dirigé par une femme: Sandra Paoli.

Découvrez les deux-premiers épisodes de cette troisième saison 15 jours avant leur diffusion sur la chaine cryptée, ce soir au Méga CGR, vos dernières places sont à retirer chez Tendance Ouest Cherbourg rue Albert Mahieu et à St Lô quai Joseph Leclerc – Hardy jusqu'à 18h.

Le dernier film de Tony Scott, Unstoppable avec Denzel Wasingthon est diffusé ce soir en avant-première à l'UGC Monveville à 20h et demain au CinéMoviking de St Lô, un grand concert est organisé avec les groupes Noïd et Last Baron à partir de 20h30 une performance qui mêle musique et projection demain au CinéMoviKing à St Lô avec Tendance Ouest.