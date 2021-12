Route du Rhum : Pointage des skippers (7H40)

Au pointage de 7H40 ce mardi matin après plus de 8 jours de course, les normands maintiennent leur position en CLASS 50 et en CLASS 40. A noter la bonne performance cette nuit de Marc Lepesqueux qui se retrouve 9ème de la CLASS 40. Lionel Lemonchois est 6ème en CLASS 50 avec une belle remontée.

Où en sont les normands engagés sur la course?

En CLASS 50:

Lionel Lemonchois est 6ème sur Prince de Bretagne à 156.8 miles

Jean-François Lilti est 10ème sur Citoyensdumonde à 689.1 miles

En CLASS 40:

Marc Lepesqueux est 9ème sur Marie Toit à 280.4 miles du leader Thomas Ruyant

Arnaud Daval est 20ème sur Techneau à 344.2 miles

Tanguy de la Motte est 24ème sur Novedia/Initiatives à 391.3 miles