Les deux jeunes voleurs, originaires de Sotteville pour la femme et de Canteleu pour l'homme se sont introduits par l'arrière de la maison médicale en brisant une vitre à l'aide d'une pierre. L'alarme se déclenche alors : la BAC arrive et surprend la femme en train de faire le guet et l'homme en train de revenir du jardin de la maison médicale. Ils sont interpellés et des clés et un téléphone volés sont trouvés sur eux.

Ils ont été placés en garde à vue.