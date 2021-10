Délinquance : les commerçants alertés en temps réel dans le Calvados

"Un commerçant du centre de Caen a été payé avec des faux billets. Deux hommes présumés." Voici le genre de message que les professionnels du Calvados pourraient recevoir de la part de la police ou de la gendarmerie ces prochaines semaines. Jeudi 13 novembre, les CCI de Caen et du Pays d'Auge ont signé une convention de partenariat avec les autorités, pour lancer le dispositif "Vigicommerce". Dans les jours qui viennent, "nos 7 000 adhérents vont recevoir une proposition pour nous transmettre, sur la base du volontariat, un numéro de téléphone portable sur lequel ils pourront recevoir l'alerte", présente François Bille, vice-président de la CCI de Caen.

Le dispositif se veut avant tout préventif, plutôt que répressif, le message restant à chaque fois vague au sujet de l'identité des agresseurs. "C'est un système qui a fait ses preuves dans d'autres départements, comme la Manche et l'Orne, permettant aux professionnels d'être un peu plus vigilants que d'habitude à un moment donné", explique Dominique Magret, chef d'escadron de gendarmerie à Caen.

Dans l'autre sens, victime d'un acte d'un délinquance, le commerçant est invité à appeler le 17 comme il le ferait actuellement. Au bout du fil, l'opérateur de police ou de gendarmerie décide ou non de lancer l'alerte SMS. Immédiatement, le Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie envoie un SMS au collectif de commerçants du secteur ou du type d'activité concerné par le méfait (braquage, vol organisé, usage de faux billets...). "L'important c'est d'agir vite, car les délinquants sont de plus en plus mobiles, d'où dans certains cas, la possibilité de communiquer avec des départements limitrophes", conclut Dominique Magret.