Paris (AFP). Mission Rosetta: un succès pour l'Europe spatiale estime la presse

Le succès de la mission Rosetta, qui a réussi à faire atterrir mercredi le robot Philae sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko, est à mettre au compte de l'Europe spatiale unifiée pour plusieurs éditorialistes de la presse française jeudi. "La mission réussie de l?Agence spatiale européenne rappelle au monde entier que, pour fortifier le patrimoine commun de l?humanité, il vaut mieux coopérer", rappelle ainsi Paule Masson dans L'Humanité. Et l'éditorialiste du quotidien communiste d'ajouter que "le retour sur investissement () ne va pas se calculer en profits ou en dividendes" mais va offrir "la connaissance en partage" et représente "un bel exemple de solidarité qui ne doit pas rester une exception". Pour Bruno Dive de Sud-Ouest, "hier, l?Europe a rallumé les étoiles" car "Rosetta est le fruit d?un projet européen". Et "quelle meilleure réponse à tous les professionnels de l?euroscepticisme que cette merveilleuse aventure ?" s'interroge-t-il. "Dans notre Europe en panne", écrit Philippe Marcacci dans l'Est Républicain, "cette prouesse invite à croire, encore et malgré tout, au génie humain. Celui qui nous fit lever les yeux au ciel et nous interroger. L?espace d?un instant, rêver un peu". Pour Jean-Marcel Bouguereau dans la République des Pyrénées, ce succès de l?Europe spatiale montre "incidemment que lorsqu?elle joue collectif, l?Europe peut gagner, ce qui n?est pas rien à l?heure où l?euroscepticisme règne en maitre". Jean-Louis Hervois de la Charente Libre place de l'espoir dans cet exploit de l'Europe car pour lui, "en se montrant pionnière dans la recherche, elle inventera peut-être le modèle de développement qui sauvera la planète Terre de l?enfer qui lui est promis par tous les dérèglements causés par les hommes". Dans La Croix, Dominique Quinio demande de savourer "l?exploit qui aura demandé tant de préparation, tant d?attente". "En sciences aussi, patience et persévérance font la force", conclut l'éditorialiste.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire